Ещё
Военную историю района Люблино расскажут в музее-усадьбе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военную историю района Люблино расскажут в музее-усадьбе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 40 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Просветительское мероприятие, посвященное военной истории района Люблино, подготовили для гостей местной усадьбы в День исторического и культурного наследия.
История местности, где сейчас находится район Люблино, (с начала XVII и до конца XX века) тесно связана с известными легендарными политическими и военными личностями, посвятившими свою жизнь военной службе. Посетителям усадьбы расскажут об эпохах двух отечественных войн — 1812 года и 1941-1945 годов, которые повлияли на идейную составляющую, территориальную, дорожно-транспортную и строительную географию, а также на незаурядную архитектурную композицию и урбанистическую среду района.
Гости увидят уникальные архивные фотоматериалы. Любителей истории ждут 15 апреля по адресу: улица Летняя, дом 1, корпус 1 — помещение лектория (кабинет 1/2) в Театральной школе. Предстоит два сеанса — в 12.00 и в 14.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 350-03-87.
Кроме того, в День исторического и культурного наследия посетителей усадьбы «Люблино» ждут новые иммерсивные программы (парадные бальные танцы, игра на ирландской волынке, праздничная лотерея, салонные забавы эпохи королевы Виктории, литературная викторина). Гостей угостят также чаем с баранками. Программа пройдет в Розовом зале усадьбы. Начало — в 13.00. Вход по бесплатным билетам музея.
А в 16.00 меломаны смогут насладиться вокальным концертом «Есть много звуков в сердце» во дворце Н. А. Дурасова. Многие песни будут исполнены а capella.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
На столичных природных территориях ввели противопожарный режим Два ФОКа планируется открыть в районе Люблино в сентябре Юные музыканты Рязанского района подготовят концерт ко Дню Победы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России409
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1395
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии468
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства265
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
02:43
Витас вышел на свободу после отсидки
Шоу-бизнес
07:10
Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение