Военную историю района Люблино расскажут в музее-усадьбе

Просветительское мероприятие, посвященное военной истории района Люблино, подготовили для гостей местной усадьбы в День исторического и культурного наследия.

История местности, где сейчас находится район Люблино, (с начала XVII и до конца XX века) тесно связана с известными легендарными политическими и военными личностями, посвятившими свою жизнь военной службе. Посетителям усадьбы расскажут об эпохах двух отечественных войн — 1812 года и 1941-1945 годов, которые повлияли на идейную составляющую, территориальную, дорожно-транспортную и строительную географию, а также на незаурядную архитектурную композицию и урбанистическую среду района.

Гости увидят уникальные архивные фотоматериалы. Любителей истории ждут 15 апреля по адресу: улица Летняя, дом 1, корпус 1 — помещение лектория (кабинет 1/2) в Театральной школе. Предстоит два сеанса — в 12.00 и в 14.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 350-03-87.

Кроме того, в День исторического и культурного наследия посетителей усадьбы «Люблино» ждут новые иммерсивные программы (парадные бальные танцы, игра на ирландской волынке, праздничная лотерея, салонные забавы эпохи королевы Виктории, литературная викторина). Гостей угостят также чаем с баранками. Программа пройдет в Розовом зале усадьбы. Начало — в 13.00. Вход по бесплатным билетам музея.

А в 16.00 меломаны смогут насладиться вокальным концертом «Есть много звуков в сердце» во дворце Н. А. Дурасова. Многие песни будут исполнены а capella.