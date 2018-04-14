В музее-усадьбе Люблино 15 апреля познакомят с военной историей Люблино и проведут концерт

Гости музея-усадьбы смогут познакомиться с военной историей Люблино от начала XVII и до конца XX вв., узнать, как судьбы легендарных исторических личностей России были связаны с судьбой района, посмотреть презентации уникальных архивных фотографий (12:00 и в 14:00 часов).

В 13:00 посетителей дворца Н. А. Дурасова ждёт развлекательная часть мероприятия: праздничная лотерея, бальные танцы, литературная викторина и др. В 16:00 вокальный концерт трио «Реликт» исполнит народные русские песни, старинные романсы, камерно-ансамблевые композиции. Фото: Пресс-служба МГОМЗ

Вход на мероприятия по билетам в музей. Также для посещения будут открыты другие выставки и экспозиции.

Подробности на сайте. Фото: Пресс-служба МГОМЗ