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В музее-усадьбе Люблино 15 апреля познакомят с военной историей Люблино и проведут концерт
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"

В музее-усадьбе Люблино 15 апреля познакомят с военной историей Люблино и проведут концерт 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Гости музея-усадьбы смогут познакомиться с военной историей Люблино от начала XVII и до конца XX вв., узнать, как судьбы легендарных исторических личностей России были связаны с судьбой района, посмотреть презентации уникальных архивных фотографий (12:00 и в 14:00 часов).
В 13:00 посетителей дворца Н. А. Дурасова ждёт развлекательная часть мероприятия: праздничная лотерея, бальные танцы, литературная викторина и др. В 16:00 вокальный концерт трио «Реликт» исполнит народные русские песни, старинные романсы, камерно-ансамблевые композиции. Фото: Пресс-служба МГОМЗ
Вход на мероприятия по билетам в музей. Также для посещения будут открыты другие выставки и экспозиции.
Подробности на сайте. Фото: Пресс-служба МГОМЗ
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