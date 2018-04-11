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В мэрии Москвы заявили о приверженности позиции открытых выборов
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В мэрии Москвы заявили о приверженности позиции открытых выборов 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мэрия Москвы придерживается позиции максимально честных и открытых выборов, когда все кандидаты на должность мэра имеют равные возможности, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее глава Красносельского района столицы, лидер движения «Солидарность» Илья Яшин заявил в своем видеообращении, что намерен выдвигаться в мэры Москвы.
"В мэрии всегда придерживались позиции максимально открытых и равноправных выборов", — заявили в пресс-службе мэрии в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление политика.
Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября.
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