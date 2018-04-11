В мэрии Москвы заявили о приверженности позиции открытых выборов

Ранее глава Красносельского района столицы, лидер движения «Солидарность» Илья Яшин заявил в своем видеообращении, что намерен выдвигаться в мэры Москвы.

"В мэрии всегда придерживались позиции максимально открытых и равноправных выборов", — заявили в пресс-службе мэрии в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление политика.