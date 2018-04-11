Как был подавлен Кронштадтский мятеж в 1921 году

18 марта 1921 года был усмирен Кронштадтский мятеж — восстание моряков, которое могло сподвигнуть Россию на новую борьбу. Моряки хотели «третьей» революции, свободной торговли и лучшей жизни без коммунистов

Причины мятежа

Почему восстали моряки? Они недоедали? Нет, их паек был в два раза больше, чем у питерских рабочих, они получали в день по 1,5-2 фунта хлеба (1 фунт = 400 г), мясо, рыбу и крупу — по четверть фунта и 60-80 г сахара. Для сравнения: рабочим за самый тяжелый труд выдавали в день 225 г хлеба, 70 г мяса или рыбы и 10 г сахара. Причиной восстания, таким образом, был не голод, а несогласие моряков (большая часть которых была из крестьян) с политикой военного коммунизма, которая подразумевала экспроприацию и запрет на свободную торговлю.

Реакция большевиков

Реакция большевиков не заставила себя долго ждать. В Петрограде ввели осадное положение. Мятежникам направили ультиматум: тем, кто согласится сдаться, обещали сохранить жизнь. А после на город с самолетов посыпались листовки с лапидарным текстом «Сдавайтесь! Иначе будете перестреляны как куропатки. Троцкий». Подобные «уговоры», конечно, не подействовали на моряков, но пропагандистская машина работала исправно, и в газете «Красный Балтийский флот» появилось сообщение о прошлом членов «ревкома», об их социальном происхождении, роде занятий, имущественном положении до мятежа.

Смятение

Первые выстрелы, сделанные по Кронштадту , вызвали неоднозначную реакцию у различных слоев населения. Так, коммунисты 2-го райкома минно-артиллерийской части Кронштадтского порта на собрании заявили о своем выходе из Коммунистической партии, потому что расценивают этот «акт» как «преступление перед народом», «Рабоче-крестьянским правительством» и как стремление удержать власть «на штыках обманутых коммунистических отрядов и курсантов». Резолюцию собрания коммунистов подписали 15 человек.

Приказ о наступлении был неоднозначно воспринят и в частях Красной Армии. 561-й полк отказывался исполнять приказ, и его командиру приходилось принимать «репрессивные меры против своих красноармейцев, дабы дальше заставлять идти в наступление». Проще говоря — расстреливал отступавших.

Тухачевский

Усмирение Кронштадтского восстания стало «звездным часом» М. Н. Тухачевского. Он возглавлял 7-ю армию. Действовал решительно и очень жестоко, после польского провала ему нельзя было дать слабину. Приказы были ультимативны: «Приступ вести стремительно и смело, подготовив его ураганным артиллерийским огнем». Именно здесь Тухачевскому впервые пришла в голову идея использовать ядовитые газы для устранения противника. Он распорядился обстреливать химическими снарядами крепость и линкоры. Только неподходящие метеоусловия (туман) и близость финской границы остановили командарма. Тухачевский подавил Кронштадт, получив не только славу, но и жену комиссара Балтфлота Николая Кузьмина , которая стала его любовницей.

С копья революции вскормленные

Разгром Кронштадтского восстания вошел в историю как одна из самых кровавых операций Красной армии. Первый штурм крепости не принес успеха, лобовая атака захлебнулась в пулеметном и артиллерийском огне. Защитники Кронштадта показали, что они готовы стоять до конца, они были сплочены и хорошо организованы. Интересно, что Ленин был абсолютно уверен в скорой победе над участниками мятежа и сознательно занижал его роль. В интервью американскому журналисту в марте 1921 года он решительно заявил, что «восстание в Кронштадте действительно совершенно ничтожный инцидент». Но это было не так. Итоговый штурм 17-18 марта был настоящей кровавой баней, десятки красноармейцев провалились под лед, который был красным от крови. Отступать было нельзя, солдаты прекрасно понимали это. Ворвавшаяся первой в крепость бригада Рейтера поредела на треть. Невельской полк, потеряв один из батальонов, был спасен ценой гибели курсантов бригадной школы. Когда защитников вытеснили за пределы крепости, пошла в ход кавалерия. К концу дня, узнав, что «вожди» ушли в Финляндию , мятежники начали сдаваться…

Мятеж и эмиграция

Белая эмиграция подняла на щит восставших ещё в самом начале мятежа, потом активно формировала общественное мнение, используя для пропаганды даже газетные утки. Так, в эмигрантской печати появилась заметка, будто в Кронштадт прибыл пароход, отправленный американским Красным Крестом . Работали и подрывные бригады: в ночь с 9 на 10 марта в Ревеле ( Таллин ) с дома советского посольства был похищен флаг, а на стене дома повешен плакат с антисемитской надписью. Активную деятельность по оказанию помощи мятежникам развернул в Таллине представитель американского Красного Креста полковник Райан. Нужно сказать, что сотрудничество с Западом было идеологическим промахом восставших. Даже в случае гипотетической победы поддержки народных масс они бы точно не добились.

Итоги