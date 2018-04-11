Бывший полицейский обвиняется в том, что оставил в Новочеркасске расистские надписи

Одно из местных изданий Новочеркасска рассказало о том, что камеры видеонаблюдения, установленные напротив продуктового ларька, в 6 утра зафиксировали мужчину в куртке с капюшоном, который написал на стене расистское высказывание. В тексте он обозначил свою неприязнь к одной из рас. Надпись была сделана с помощью баллончика, на видеоролике можно рассмотреть лицо нарушителя.

По данным местных СМИ, очевидцы говорят, что злоумышленник ранее работал в полиции, а теперь является охранником. При этом свой поступок мужчина не отрицает, однако стереть надпись собственными силами отказывается.