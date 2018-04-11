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Бывший полицейский обвиняется в том, что оставил в Новочеркасске расистские надписи
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Бывший полицейский обвиняется в том, что оставил в Новочеркасске расистские надписи 

Деловое сообщество 43 минуты назад
Одно из местных изданий Новочеркасска рассказало о том, что камеры видеонаблюдения, установленные напротив продуктового ларька, в 6 утра зафиксировали мужчину в куртке с капюшоном, который написал на стене расистское высказывание. В тексте он обозначил свою неприязнь к одной из рас. Надпись была сделана с помощью баллончика, на видеоролике можно рассмотреть лицо нарушителя.
По данным местных СМИ, очевидцы говорят, что злоумышленник ранее работал в полиции, а теперь является охранником. При этом свой поступок мужчина не отрицает, однако стереть надпись собственными силами отказывается.
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