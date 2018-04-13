За март-апрель в Саратове украли 72 крышки от канализационных люков 

Директор ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Дмитрий Астраханцев рассказал, что за март-апрель компания направила в правоохранительные органы 72 заявления, проблема хищения и приемки крышек люков стоит на первом месте, сообщает пресс-служба учреждения.
По словам Астраханцева не смотря на хищения, компания не снимает с себя ответственности за то, что должны следить за эксплуатацией и состоянием вверенных нам сетей. В связи с тем, что не все колодцы находятся в компетенции ООО «КВС», в решении данной проблемы компания взаимодействует с другими ресурсоснабжающими организациями, которые также эксплуатируют подземные коммуникации.
По данным главы города Михаила Исаева в Саратове действует около 80 пунктов приема металла. Для проверки законности их деятельности глава города поручил создать мобильную группу для проведения рейдов и выявления нелегальных точек.
В своем выступлении Астраханцев также отметил, что работа по мониторингу открытых и разрушенных колодцев ведется регулярно: «Работают дополнительно 4 бригады, которые в круглосуточном режиме занимаются ремонтом и установкой люков. С начала года специалисты компании закрыли 573 колодца. Мы вышли на заявочный режим работы». Также директор компании отметил, что на сегодняшний день сотрудники ООО «КВС» приступили к установке новых крышек с логотипом ресурсоснабжающей организации. Ведется активная работа по установлению антивандальных конструкций на проезжих частях.
Свои предложения по изменению ситуации высказал прокурор города Владимир Воликов: «Прокурорам районов и УВД по городу Саратову поставлена задача провести мониторинг, чтобы получить объективную картину. Сотрудникам ГИБДД дано поручение по каждому факту выявления открытого люка на проезжей части сообщать в прокуратуру города. Должна быть дана уголовно-правовая оценка каждому случаю».
Напоминаем, что всю имеющуюся информацию об открытых люках и иных опасных объектах вы можете направлять на горячую линию единой диспетчерской службы ООО «КВС» по круглосуточному телефону: (8452) 24-65-24.