За март-апрель в Саратове украли 72 крышки от канализационных люков

Директор ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Дмитрий Астраханцев рассказал, что за март-апрель компания направила в правоохранительные органы 72 заявления, проблема хищения и приемки крышек люков стоит на первом месте, сообщает пресс-служба учреждения.

По словам Астраханцева не смотря на хищения, компания не снимает с себя ответственности за то, что должны следить за эксплуатацией и состоянием вверенных нам сетей. В связи с тем, что не все колодцы находятся в компетенции ООО «КВС», в решении данной проблемы компания взаимодействует с другими ресурсоснабжающими организациями, которые также эксплуатируют подземные коммуникации.

По данным главы города Михаила Исаева Саратове действует около 80 пунктов приема металла. Для проверки законности их деятельности глава города поручил создать мобильную группу для проведения рейдов и выявления нелегальных точек.

В своем выступлении Астраханцев также отметил, что работа по мониторингу открытых и разрушенных колодцев ведется регулярно: «Работают дополнительно 4 бригады, которые в круглосуточном режиме занимаются ремонтом и установкой люков. С начала года специалисты компании закрыли 573 колодца. Мы вышли на заявочный режим работы». Также директор компании отметил, что на сегодняшний день сотрудники ООО «КВС» приступили к установке новых крышек с логотипом ресурсоснабжающей организации. Ведется активная работа по установлению антивандальных конструкций на проезжих частях.

Свои предложения по изменению ситуации высказал прокурор города Владимир Воликов: «Прокурорам районов и УВД по городу Саратову поставлена задача провести мониторинг, чтобы получить объективную картину. Сотрудникам ГИБДД дано поручение по каждому факту выявления открытого люка на проезжей части сообщать в прокуратуру города. Должна быть дана уголовно-правовая оценка каждому случаю».

Напоминаем, что всю имеющуюся информацию об открытых люках и иных опасных объектах вы можете направлять на горячую линию единой диспетчерской службы ООО «КВС» по круглосуточному телефону: (8452) 24-65-24.