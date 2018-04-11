Компания закупила новые крышки люков с фирменным логотипом

Саратове скоро появятся фирменные люки. ООО « КВС» закупило новые крышки люков с логотипом компании.

-На балансе организации числится более 40 тысяч колодцев, — сообщили АиФ-Саратов на предприятии, — Обеспечение безопасности их эксплуатации — одно из приоритетных направлений.

Сегодня сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приступили к установке новых крышек с логотипом компании на водопроводных и канализационных колодцах города.

По словам директора «Концессии водоснабжения — Саратов» Дмитрия Астраханцева, в контактный центр компании постоянно поступают заявки по поводу разрушенных или вновь открываемых люков. Работа по их восстановлению проводится планово, специалисты уделяют особое внимание состоянию камер и колодцев, ежедневно выполняя технический осмотр водопроводных и канализационных сетей. Также компания проводит совместные мероприятия с полицией, чтобы решить проблемы воровства крышек люков.

С начала апреля специалистами ООО «КВС» выполнена работа по закрытию 76 объектов, что подтверждает качественные изменения в содержании коммуникаций города, связанные с приходом концессионера. Кроме того, организация планирует закупить более 1000 чугунных и полимерных крышек. Они хорошо переносят температурные и физические нагрузки, но что особенно важно — их установка поспособствует разрешению проблемы их воровства и скупки краденого.

Крышки изготовлены в нескольких вариантах: облегченные и тяжелые полимерные для установки на зеленых и пешеходных зонах, а также выдерживающие большие нагрузки чугунные для автодорог. На них нанесен логотип ООО «КВС», что дополнительно обезопасит их от краж, так как сотрудникам полиции теперь будет проще идентифицировать украденную крышку.

— Просим жителей, ставших свидетелями кражи люков, а также обнаруживших опасные объекты, незамедлительно сообщать об этом в полицию, а также в диспетчерскую службу предприятия по круглосуточному телефону: (8452) 24-65-24, — обратились к саратовцам коммунальщики.