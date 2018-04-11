Ещё
У АЗС в Набережных Челнах нашли останки человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев анонсировал отставку правительства
Медведев анонсировал отставку правительства

У АЗС в Набережных Челнах нашли останки человека 

Казанский репортер 35 минут назад
Фото: Казанский репортер
На пустыре за АЗС «Автодорстрой» на Казанском проспекте в Набережных Челнах нашли человеческие останки. По факту следствие проводит проверку, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на следователя Рустема Гарипова. Пока установить личность погибшего не удалось, равно как и сказать, кому именно принадлежат останки — мужчине или женщине. По предварительной версии, погиб мужчина. А смерть, по всей видимости, могла наступить от года до двух лет назад. Рядом с останками найдены части одежды — рубашка с коротким рукавом, черные мокасины и темное трико. Размер одежды — 48-50. Части скелета отсутствуют. Назначены ряд экспертиз, которые и помогут следствию установить личность человека.
Казанский репортер: последние новости
Олеся Балтусова рассказала о приостановке застройки исторического центра Казани Защитники животных сообщили об охоте догхантеров в Казани С паводком по берегам Ноксы призван справиться новый мост за 90 млн
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире34
Россия пригрозила сбивать ракеты США750
Рубль продолжил безустанное падение367
США готовят новый удар по России605
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»137
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение