У АЗС в Набережных Челнах нашли останки человека

На пустыре за АЗС «Автодорстрой» на Казанском проспекте в Набережных Челнах нашли человеческие останки. По факту следствие проводит проверку, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на следователя Рустема Гарипова. Пока установить личность погибшего не удалось, равно как и сказать, кому именно принадлежат останки — мужчине или женщине. По предварительной версии, погиб мужчина. А смерть, по всей видимости, могла наступить от года до двух лет назад. Рядом с останками найдены части одежды — рубашка с коротким рукавом, черные мокасины и темное трико. Размер одежды — 48-50. Части скелета отсутствуют. Назначены ряд экспертиз, которые и помогут следствию установить личность человека.