«Сад-Огород» вернулся в Екатеринбург

Екатеринбурге стартовала акция «Сад-Огород». Традиционно в апреле ее проводит «Зяблицев-Фонд».

Евгений Зяблицев. "Весна в этом году выдалась затяжная и холодная. Тем не менее, у многих горожан подготовка к садово-огородному сезону идет полным ходом", — пояснил "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Свердловской области

По словам народного избранника, в акции уже приняли порядка 400 человек — жители Кировского и Октябрьского районов, которые смогли бесплатно получить наборы семян. Также по теме: Пенсионерам Екатеринбурга воочию показали Невьянскую башню