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«Сад-Огород» вернулся в Екатеринбург
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«Сад-Огород» вернулся в Екатеринбург 

Уралинформбюро 41 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге стартовала акция «Сад-Огород». Традиционно в апреле ее проводит «Зяблицев-Фонд».
"Весна в этом году выдалась затяжная и холодная. Тем не менее, у многих горожан подготовка к садово-огородному сезону идет полным ходом", — пояснил "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев.
По словам народного избранника, в акции уже приняли порядка 400 человек — жители Кировского и Октябрьского районов, которые смогли бесплатно получить наборы семян. Также по теме: Пенсионерам Екатеринбурга воочию показали Невьянскую башню
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