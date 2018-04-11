Администрация Волгограда пообещала смыть дефекты с Комсомольского путепровода

Чуть меньше месяца потребовалось пресс-службе администрации Волгограда , чтобы ответить на запрос V1.ru о судьбе толстого слоя грязи и ржавчины, покрывших недавно отремонтированный Комсомольский путепровод. После публикации, которая вышла на нашем сайте 12 марта, мы попросили мэрию прокомментировать ситуацию. Спустя 22 рабочих дня нам пришел ответ: грязь вместе с ржавчиной в ближайшие дни с моста смоют, а все выявленные дефекты устранит подрядчик. Сколы и трещины на бетонных плитах признаны незначительными.

Найденные на мосту дефекты оценили как незначительные

В середине марта по Комсомольскому мосту в Центральном районе Волгограда прогулялся член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян . Состояние путепровода вызвало тогда у общественника массу вопросов и бурю негодования.

— Даже в 19-м веке не делали такого убожества, которое можно наблюдать сейчас на Комсомольском путепроводе, — не скрывая эмоций, заявлял тогда Армен Оганесян, демонстрируя красноречивые, по его мнению снимки.

Сразу после публикации мы сделали запрос в пресс-службу администрации Волгограда и через несколько дней отправились на Комсомольский мост с собственной проверкой. Вместе с нами гуляли по мосту в режиме онлайн и горожане.

Сегодня на наш запрос пришел долгожданный ответ.

— При проведении проверки и приемке реконструкции Комсомольского моста были выявлены незначительные недочеты, не влияющие на безопасную эксплуатацию объекта, — сообщили сегодня в мэрии. — Эти недочеты подрядчик обязан устранить и в дальнейшем поддерживать надлежащее техническое состояние сооружения в течение гарантийного срока. Некоторые виды работ — финишная покраска и другие незначительные нарушения — могут проводиться только при положительных температурах. В ближайшее время их проведут по всей протяженности Комсомольского путепровода.

Значительных дефектов на мосту нет По сведениям городской администрации, подрядная компания устранит дефекты на поверхностях, «образовавшиеся вследствие резких перепадов температур окружающего воздуха и высокой влажности».

— Проведение этих работ позволит не допустить в дальнейшем появления подобных недочетов, — говорится в администрации. — В настоящее время на объекте организована уборка: коммунальные службы моют защитные экраны, парапеты, знаки и прочую прилегающую инфраструктуру.