В Волгограде осуждены супруги, устраивавшие секс-оргии с дочерью-шестиклассницей, чтобы «подготовить» ее к взрослой жизни

11 апреля Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор 34-летним супругам, которые признаны виновными в педофилии. Злоумышленники

подвергали изнасилованиям

свою малолетнюю дочь в целях «сексуального воспитания».

Главе семейства назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима . В качестве дополнительного наказания суд также ограничил свободы осужденного еще на два года, сообщает

официальный сайт

Жена осужденного получила 15 лет колонии общего режима и 1,5 года дополнительного ограничения свободы.

О том, что 12-летняя шестиклассница пострадала от рук родителей-педофилов, стало известно случайно. В правоохранительные органы обратилась женщина, работающая врачом-гинекологом в районной поликлинике. В один из дней к ней на прием пришла волгоградка, которая привела с собой малолетнюю дочь. Женщина утверждала, что у школьницы «какие-то проблемы с месячными».

Осмотр показал, что шестиклассница живет активной половой жизнью. В ходе начатого расследования выяснилось, что девочку насиловали собственные родители.

"Мать девочки рассказала, что ее саму изнасиловали в 13 лет, — рассказали в правоохранительных органах. — Поэтому они с супругом сочли, что будет лучше, если дочка лишится девственности с родным отцом и узнает все об интимной жизни именно от родителей".

"Сексуальное обучение" дочери супруги начали с декабря 2016 года. Школьницу мать и отец укладывали спать вместе с собой в одну постель, развращали ее, насиловали и заставляли исполнять различные любовные прихоти. По словам женщины, иногда они устраивали с дочерью «секс втроем».

В других случаях женщина оставляла мужа наедине с дочкой. Или сама в его присутствии насиловала девочку секс-игрушками.

Выяснилось, что с начала января по начало марта отец семейства вступал с девочкой в половую связь практически через день.

Среди соседей и знакомых семья считалась вполне благополучной. Ранее подозреваемый трудился разнорабочим, а жена работала в торговле. В последнее время супруги были без работы, а деньги на пропитание им давал престарелый сосед, за которым они ухаживали.

Известно, что в трехкомнатной квартире, помимо мужчины, его жены и дочери, жили еще бабушка и прабабушка девочки со стороны ее матери. Пенсионерки тоже не догадывались о жутких издевательствах над девочкой.

В школе потерпевшая училась на четверки и пятерки. Однако в феврале шестиклассница неожиданно перестала ходить на уроки. Родители говорили учителям, что дочь болеет. Установлено, что именно отец настаивал на прогулах занятий, поскольку хотел, чтобы «дочь проводила с ним как можно больше времени».

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста"), п. «б» ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") УК РФ

Свою вину фигуранты признали частично, отметили в прокуратуре. Хотя раньше в областном управлении СК РФ утверждали, что задержанные полностью сознались в содеянном.

Пострадавшую девочку поместили в реабилитационный центр, где с ней работали психологи. Супругов-педофилов лишили родительских прав.