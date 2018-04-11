После игры в Санкт-Петербурге болельщик получил запрет на посещение матчей

После матча 25-го тура РФПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:2) на одного из болельщиков был наложен штраф и запрет на посещение матчей на год. Об этом сообщил заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Сафонов.