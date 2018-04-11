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После игры в Санкт-Петербурге болельщик получил запрет на посещение матчей
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После игры в Санкт-Петербурге болельщик получил запрет на посещение матчей 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
После матча 25-го тура РФПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:2) на одного из болельщиков был наложен штраф и запрет на посещение матчей на год. Об этом сообщил заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Сафонов.
«В Санкт-Петербурге был инцидент с использованием дымовой шашки, на болельщика наложен штраф и запрет на посещение матчей в течение года. В Туле был задержан болельщик, который уже имеет запрет на посещение матчей. Его задержали при проходе на стадион. Теперь ему может грозить увеличение штрафа или даже административный арест», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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