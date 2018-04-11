Один болельщик получил запрет на посещение спортмероприятий по итогам тура РФПЛ

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Один фанат получил запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на один год по итогам 25-го тура чемпионата России по футболу. Об этом заявил журналистам заместитель главы департамента по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Сафонов "Тур прошел спокойно с точки зрения безопасности, — сказал Сафонов. — Было два случая эмоционального поведения зрителей, выраженных в кричалках. На матче в Санкт— Петербурге "Зенит" — «Краснодар») была использована одна дымовая шашка, болельщик был задержан, на него наложен штраф и запрет на посещение всех официальных спортивных мероприятий на один год. В Туле был задержан болельщик, который уже имеет запрет на посещение, он был выявлен и задержан при попытке пройти на матч «Арсенала» (с «Уфой»), теперь ему грозит или увеличение штрафа, или административный арест, или увеличение запрета на посещение соревнований". Сафонов отметил, что на данный момент запрет на посещение соревнований (черный список) имеют 484 болельщика. Он отметил, что, согласно закону, минимальный срок запрета на посещение матчей — полгода.