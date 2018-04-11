Названы причины прорыва плотины в Луховицком районе

Причиной половодья в Луховицком районе Московской области стал прорыв плотины, наложившийся на ежегодный паводок. Об этом сообщил руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин в разговоре с «360».

Там две ситуации. Первая — это ежегодный паводок. Причем, в этом году он сильнее, чем в прошлом. Второе — мы действительно там строим плотину. Паводок наложился на нештатную ситуацию

Нештатной ситуацией стал прорыв металлического шпунта, соединяющего две железобетонные конструкции, которые являются основой плотины.

По технологии она (дамба — прим.) сначала строится с одной стороны, потом с другой стороны. В этой плотине ставят перемычку между двумя железобетонными конструкциями, которые перегораживают реку. Причиной потопа стало то, что шпунт разошелся, и вода вылилась

— Герман Елянюшкин.

Елянюшкин успокоил, что никакой угрозы наводнения нет из-за того, что река Ока довольно мелководна, и добавил, что по задумке плотина будет затопляемой. Сроки сдачи объекта намечены на I квартал 2019 года.

Массовый розлив воды произошел в Луховицком районе Московской области днем ранее. Водой залило несколько дорог, ведущих к населенным пунктам, а также поселки Окское, Ловцы, Любичи и Слемские Борки. В результате инцидента никто не пострадал.