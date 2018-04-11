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Первый клиент Альфа-Банка выиграл билет на финал ЧМ-2018
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Первый клиент Альфа-Банка выиграл билет на финал ЧМ-2018 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Первым клиентом Альфа-Банка, получившим билет на финальный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018, стала Анна Солодун из Москвы. Комментатор Виктор Гусев вручил сертификат и лично поздравил победительницу. Церемония вручения прошла в «футбольном» отделении банка в центре Москвы.
«Финал, безусловно, самый ожидаемый матч турнира. Попасть на него хотят все. Но далеко не всем выпадает такой шанс. Даже с учётом высоких цен на билеты приобрести их крайне сложно, ведь весь мир хочет увидеть главную спортивную схватку четырёх лет на финальном матче», — отметил Гусев.
Промокампания Альфа-Банка стартовала в конце февраля и продлится до 1 июня. Участие в акции могут принять как нынешние, так и новые клиенты банка — физические и юридические лица. Подробности — на сайте fifa.alfabank.ru. Розыгрыши билетов и призов будут проходить еженедельно.
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