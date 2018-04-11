Ещё
Губернатор предложил провести в Архангельской области Арктический культурный саммит
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев анонсировал отставку правительства
Медведев анонсировал отставку правительства

Губернатор предложил провести в Архангельской области Арктический культурный саммит 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в своем послании региональному законодательному собранию предложил провести в регионе Арктический культурный саммит. Он должен пройти в рамках Арктического форума, который состоится в столице Поморья в 2019 году.
"Предлагаю начать подготовку уже сейчас и открыть в рамках Арктического форума в 2019 году Арктический культурный саммит, который будет профессиональной конференцией не только глав культурных ведомств городов Арктического региона, но и представителей культурных сообществ и креативных индустрий, руководителей музеев, театров, библиотек, концертных залов, журналистов, представителей национальных культурных институций", — приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.
Как отметил губернатор в своем послании, культурный саммит должен стать новым шагом в развитии бренда "Архангельск — культурная столица Арктики".
"Нельзя упускать из виду и формирование позитивного имиджа территории. Арктический культурный саммит должен стать локомотивом в развитии «маркетинга места». Формирование региональных культурных брендов представляет важнейший инструмент в конкурентной борьбе городов и регионов за привлечение и эффективное использование качественного человеческого капитала и, соответственно, инвестиций в регион", — отметил губернатор в своем выступлении.
ТАСС: последние новости
Филип Лэйдер покинул совет директоров "Русала" Eurocontrol подтвердил уведомление о возможности "военной акции" в Средиземном море Отель Hyatt в Ростове исключат из программы подготовки к чемпионату мира по футболу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире34
Россия пригрозила сбивать ракеты США756
Рубль продолжил безустанное падение367
США готовят новый удар по России605
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»138
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение