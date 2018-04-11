Губернатор предложил провести в Архангельской области Арктический культурный саммит

"Предлагаю начать подготовку уже сейчас и открыть в рамках Арктического форума в 2019 году Арктический культурный саммит, который будет профессиональной конференцией не только глав культурных ведомств городов Арктического региона, но и представителей культурных сообществ и креативных индустрий, руководителей музеев, театров, библиотек, концертных залов, журналистов, представителей национальных культурных институций", — приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.

Как отметил губернатор в своем послании, культурный саммит должен стать новым шагом в развитии бренда " Архангельск — культурная столица Арктики".

"Нельзя упускать из виду и формирование позитивного имиджа территории. Арктический культурный саммит должен стать локомотивом в развитии «маркетинга места». Формирование региональных культурных брендов представляет важнейший инструмент в конкурентной борьбе городов и регионов за привлечение и эффективное использование качественного человеческого капитала и, соответственно, инвестиций в регион", — отметил губернатор в своем выступлении.