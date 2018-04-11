Прокуратура Катав-Ивановска избавила учеников от обязательных пожертований

Сотрудники прокуратуры Катав-Ивановска проверили проверку по жалобам населения на обязательные благотворительные пожертвования в МКОУДО «Катав-Ивановская ДШИ». Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

«Установлено, что для реализации образовательных услуг с потребителями (родителями, законными представителями) заключаются договоры об оказании образовательных услуг. Форма договора разработана в учреждении и одинакова для всех потребителей услуг.

Вышеуказанный договор содержит п. 3.13, возлагающий на потребителя обязанность по оказанию помощи в развитии материально-технической базы МКОУДО «Катав-Ивановская ДШИ» в форме добровольных пожертвований, устанавливаемых родительским комитетом ежегодно», — пояснили в ведомстве.

Итогом проведенной проверки стало разъяснение руководству школы о том, что согласно закону об образовании, любое принуждение к благотворительной помощи, в том числе с установлением способа, размеров, целей, порядка использования противоречит требованиям законодательства.

Руководителю управления культуры администрации Катав–Ивановского муниципального района внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого в договор оказания образовательных услуг внесены изменения, директор МКОУДО «Катав-Ивановская ДШИ» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.