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Отдел бракосочетания впервые заработает в подмосковном торговом центре
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Отдел бракосочетания впервые заработает в подмосковном торговом центре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Впервые подобный эксперимент провели в России три года назад.
14 апреля в подмосковном ТРК «Вегас» в «Крокус Сити» откроется отдел ЗАГС. Он станет первым подразделением органа власти на территории торгового комплекса в регионе. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области Ольгу Забралову.
"В областных центрах материнства и детства и крупных роддомах Подмосковья свидетельство о рождении молодым мамам вручают при выписке. Сейчас насчитывается порядка 50 таких удаленных рабочих мест работников ЗАГС. На них приходится уже более половины выданных в области свидетельств о рождении", — отметила Ольга Забралова.
Во Дворце бракосочетания будут находиться главный зал, зона для фотосессий, а также комнаты для невесты и жениха. Также сотрудники проведут экспериментальную процедуру: онлайн-трансляцию церемонии.
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