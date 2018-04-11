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Дворец бракосочетания откроется в ТРК «Vegas Крокус Сити»
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Дворец бракосочетания откроется в ТРК «Vegas Крокус Сити» 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Дворец бракосочетания откроется в торгово-развлекательном «Vegas Крокус Сити» в субботу, 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«Система органов записи актов гражданского состояния не стоит на месте. Например, в областных центрах материнства и детства и крупных роддомах Подмосковья свидетельство о рождении молодым мамам вручают при выписке. Сейчас насчитывается порядка 50 таких удаленных рабочих мест работников ЗАГС. На них приходится уже более половины выданных в области свидетельств о рождении», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой. Как уточнила начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова, помимо главного зала, в новом Дворце бракосочетаний будут уютные комнаты жениха и невесты, а также зона для проведения фотосессий. «Интересным новшеством станет онлайн-трансляция церемонии регистрации брака в режиме реального времени, что позволит увидеть важное для молодоженов событие родственникам и гостям, не имеющим возможности присутствовать на нем лично», — отметила Е. Филатова. В 2015 г. был открыт отдел ЗАГС в Barvikha Luxury Village — первый Дворец бракосочетания в России, открытый в торговом комплексе.
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