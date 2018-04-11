Дворец бракосочетания откроется в ТРК «Vegas Крокус Сити»

Дворец бракосочетания откроется в торгово-развлекательном «Vegas Крокус Сити» в субботу, 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.