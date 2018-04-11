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Для КВС достроили многофункциональный лабораторный модуль
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Для КВС достроили многофункциональный лабораторный модуль 

Карельские вести 52 минуты назад
РИА НОВОСТИ. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ КВС ДОСТРОЕН И ДО КОНЦА ГОДА БУДЕТ ОТПРАВЛЕН НА КОСМОДРОМ БАЙКОНУР — ГЛАВА ЦЕНТРА ХРУНИЧЕВА
По материалам: ria.ru
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