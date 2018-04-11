Где справедливость? Кого наказали за гибель 36 человек в Воркуте

После долгих раздумий тела погибших решили не извлекать. А шахту законсервировали и затопили.

Кто крайний?

Следователи установили, что Шаблаков давал взятки трём высокопоставленным чиновникам: руководителю Печорского управления Ростехнадзора Александру Гончаренко (810 тысяч рублей), командиру отряда воркутинского горноспасательного отряда Леониду Лобкову (1,2 млн руб.) и начальнику отдела — главному государственному инспектору труда в Воркутинском отделе Государственной инспекции труда в Республике Коми Петру Гильцу (1,3 млн рублей). Они якобы закрывали глаза на нарушения техники безопасности. Последний был найден мёртвым в январе 2017 году в СИЗО . Основная версия — самоубийство. Гончаренко признали виновным и отправили в колонию строгого режима на пять лет. По третьему фигуранту суд вынесет решение со дня на день.

Помимо этого компанию оштрафовали за взятки, которые она давала чиновникам. В общей сложности, согласно данным прокуратуры региона, она должна выплатить государству 30,5 млн рублей — такова сумма трёх вынесенных штрафов.

Какая малость

Представители угледобывающей компании, комментируя справедливость наказания, сказали, что они — законопослушная структура и выполняют решения суда. А на вопрос о том, не боятся ли люди идти в шахту, зная обо всех схемах откатов, руководство заверило: компания постоянно совершенствуется в сфере безопасности.

«Работники сами видят воплощение в жизнь проектов по безопасности, узнают об этом от непосредственного начальства, руководства компании, из корпоративных СМИ и соцсетей, — говорят в пресс-службе. — Для жён горняков проходят ознакомительные экскурсии по подземным выработкам шахт, чтобы те лично увидели, в каких условиях работают шахтёры».

Но, несмотря на все проводимые на шахтах работы, семьям шахтёров спокойнее не стало. В один голос жёны горняков говорят, что как боялись за своих кормильцев, так и боятся.

«Сколько было этих аварий? Сколько ЧС? Мы их все помним. И каждый день боимся за своих родных, — рассказала супруга бывшего горняка Наталья Гуренко. — А штрафы, которые выписывают компании, нас не впечатляют. Для производства это мелочь. Люди, по чьей вине катастрофа на самом деле произошла, по-прежнему занимают свои должности».