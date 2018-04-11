Настоятель храма Всех Преподобных отцев Киево-Печерских произнес проповедь в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре 

9 апреля, в понедельник Светлой седмицы, настоятель храма Всех Преподобных отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках иерей Алексей Петухов принял участие в Божественной литургии в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре.
Как сообщается на сайте храмового комплекса, Божественную литургию возглавил Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, управляющий Юго-Западным викариатством, епископ Дмитровский Феофилакт, которому сослужили благочинный Андреевского церковного округа, настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, протоиерей Николай Карасев, и клирики викариатства.
Проповедь произнес настоятель храма Всех Преподобных Киево-Печерских отцев в Старых Черемушках, иерей Алексей Петухов.
По окончании Литургии Преосвященный Владыка обратился к клирикам и пастве с архипастырским словом. Духовенство викариатство поздравило Его Преосвященство со Светлым Христовым Воскресением. Викарий поздравил юбиляров протоиерея Сергия Полякова, протоиерея Алексия Пенькова и протоиерея Владимира Соколова с памятными датами.
Затем Его Преосвященство возглавил крестный ход вокруг храма обители.