Большие заторы: на реках Архангельской области начали взрывать лёд

Весна вступает в свои права, а значит, совсем скоро в Поморье должны вскрыться реки. В Севгидромете обещают, что ледоход будет формироваться на повышенных уровнях — то есть надо готовиться к подтоплениям.

«Чтобы не уплыло!»

Один из посёлков, который борется с водой почти каждый год, — Дябрино Красноборского района. Жители вспоминают, как в 1976-м году по посёлку ходили катера, чтобы спасти от наводнения людей и скот. До 2000 года посёлок топило почти каждый год, вода заходила прямо в дома. Сейчас дорогу в деревне подняли, насыпали гравия, так что в случае сильного паводка будет легче.

«Жители прибирают всё у своих домов, чтобы ничего не уплыло, — дрова, например, — рассказала нам местная жительница Наталья Алексеева . — Снега ещё много на посёлке. Сегодня примету поставила: мы всё время узнаём по снегу — будет вода или нет. Вечером посмотрю, сколько снега натает у меня в посуду — вот так и примечаем. Но лишь бы затора на реке не было! Но пока что все спокойны. Люди и ходят, и на машинах ездят по реке. Мы всю жизнь здесь живём, уже привыкли».

Страдают от весенних вод и населённые пункты в Холмогорском районе. «У нас затопляемые территории — это деревня Кузомень, Леуново, Верхняя Паленьга, — говорит глава МО „Белогорское“ Елена Шлидт. — Эти деревни становятся по весне островными — к ним заливает дорогу, и до них просто невозможно добраться. Сами дома не всегда затапливает — только если есть затор на реке Пинеге. В магазины завозятся продукты. Ответственные люди сообщают нам о подвижках воды, есть и ответственный человек, закреплённый за лодкой, который в случае чего будет эвакуировать людей».

Превентивный удар

Заторы — одна из основных проблем этой весны. Из-за поздней зимы их сейчас немало на реках, и если от них не избавиться, то соседние сёла и деревни окажутся затоплены.

«Основные заторные места по Северной Двине, где планируется проведение взрывных работ, — это участок ниже Дябрино, у Пермогорья (Красноборский район), существенный затор на участке Орлецы — Кривое и по рукавам Холмогорского разветвления (Холмогорский район), — сообщает руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров . — Очень мощная пробка у Чёрного Яра (Приморский район) — глубиной 9 м от берега до берега, протяжённостью около 4 км. Там возможна совместная работа ледоколов и взрывотехников. Река Пинега — затор в районе выхода, у деревни Печки. У Нижней Паленьги есть затор, но не критичный. В Мезени пока спокойно, взрывных работ там не планируется. 18 апреля река Сухона, возможно, начнёт вскрываться. К тому времени группа наших взрывников будет уже там, на юге области, на случай, если возникнет необходимость в принудительном разрушении льда на стыке Архангельской и Вологодской областей».

К взрывным работам на озвученных местах спасатели уже приступили. Первым местом для превентивных мероприятий стал участок реки Пинеги в Холмогорском районе, недалеко от деревни Печки. 7 апреля здесь работали взрывотехники Центра гражданской защиты.