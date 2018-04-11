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В Екатеринбурге строители залили бетоном берёзовую рощу
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В Екатеринбурге строители залили бетоном берёзовую рощу 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Одна из берёзовых рощ в Екатеринбурге оказалась залита бетоном. В ситуации будет разбираться местный Минприроды, передаёт ОТР.
После схода снега в одном из городских районов местные жители обнаружили, что роща оказалась затоплена раствором бетона и щебня. Деревья растут возле гранитного карьера, где уже несколько месяцев идёт стройка. В результате строительных работ растущие вблизи деревца оказались на треть залиты строительной смесью. Более того, рабочие выливают в лес горы цемента и выкидывают щебень.
Несмотря на то что представители строительной компании, ведущей работы на объекте, отрицают свою причастность к загрязнению рощи, у местных властей нет сомнений, что сброс отходов происходит из спецтранспорта, перевозящего бетон.
К разбирательству уже подключилась местная прокуратура: нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей.
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