В Екатеринбурге строители залили бетоном берёзовую рощу

Одна из берёзовых рощ в Екатеринбурге оказалась залита бетоном. В ситуации будет разбираться местный Минприроды , передаёт ОТР.

После схода снега в одном из городских районов местные жители обнаружили, что роща оказалась затоплена раствором бетона и щебня. Деревья растут возле гранитного карьера, где уже несколько месяцев идёт стройка. В результате строительных работ растущие вблизи деревца оказались на треть залиты строительной смесью. Более того, рабочие выливают в лес горы цемента и выкидывают щебень.

Несмотря на то что представители строительной компании, ведущей работы на объекте, отрицают свою причастность к загрязнению рощи, у местных властей нет сомнений, что сброс отходов происходит из спецтранспорта, перевозящего бетон.

К разбирательству уже подключилась местная прокуратура: нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей.