Атомное уплотнение. В Екатеринбурге вырубают 28 гектаров березовой рощи

В столице Среднего Урала возник системный конфликт. Один из крупнейших застройщиков планирует вырубить берёзовую рощу под новый квартал. Местные жители боятся, что лишатся не только 28 гектаров леса, но «воздуха». Наиболее активные начинают задавать неудобные вопросы и жаловаться в прокуратуру

Под чуждые нужды

1 апреля жители микрорайона Краснолесье на окраине Академического вышли на митинг против начавшейся вырубки берёзовой рощи. Там в интересах «Корпорации „Атомстройкомплекс“» планируется освоить 28 га земли под масштабную жилую застройку.

История участка в районе улиц Краснолесья, Анатолия Мехренцева и Вонсовского начинается примерно в 2013 году, когда мэрия Екатеринбурга безвозмездно отдала его Уральскому аграрному университету. Однако спустя три года вуз эти площади освоить не смог, и участок перешёл в распоряжение федерального Агентства жилищно-ипотечного кредитования (АИЖК, Москва ). В 2017 году «федералы» инициировали торги, которые проходили очень интересно.

Как рассказал «АиФ-Урал» председатель территориального общественного самоуправления «Академическое» Денис Каракоз, упомянутый участок разделили на две неравных части. Сперва был продан участок в 2,4 гектара за 92 млн рублей, а затем «с молотка» ушёл больший его кусок — 26,5 га, но по цене… 88 млн рублей. Вся земля досталась дочерним компаниям «Атомстройкомплекс», и неделю назад в их интересах начали рубить лес.

Активные жители ТОСа, вышедшие протестовать против вырубки, были «вооружены» цветными лентами — чёрными и зелёным. «Траурными» повязывали пни, зелёными — ещё живые, но подготовленные к спилу деревья. Организаторы тут же собирали подписи против вырубки — их уже отправили свердловскому губернатору. На плакатах, которые принесли с собой митингующие, были призывы уволить главу АИЖК Александра Плутника. На него горожане возлагают ответственность за продажу земли с лесом «Атомстройкомплексу».

Нет воздуха

Денис Каракоз говорит, что митинг в защиту леса стал формой привлечения внимания к проблеме. Она заключается в том, что «Атомстройкомлекс» не столько рубит деревья, сколько перегружает район, не возлагая на себя обязанностей по улучшению социальной инфраструктуры.

«АИЖК продала землю «Атомстройкомплексу» в виде двух участков. Если покупка маленького участка была рыночной, то покупка большого — сомнительной. Я описал эту схему, отправил заявление в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга, а те переслали в прокуратуру Пресненского района Москвы. Пусть разбираются. Ну а «Атомстройкомплекс» является тем хищником, который урывает момент. Похоже, это происходит по всей России через АИЖК», — рассказал Каракоз. Он говорит, что нынешний владелец земли готов застроить квартал, но не берётся строить школы и детские сады. Один из примеров — жилой комплекс «Балтийский» на 3 000 человек — «АСК» уже построил, но не так и не возвёл необходимую для такого числа жителей школу. При этом работающая поблизости школа №182 работает в две смены, а в классе учится по 30 человек. Куда пойдут дети из шести жилых кварталов — а это 6-7 тысяч квартир, — Каракоз не знает.

В «Атомстройкомплексе» попытались успокоить митингующих. В компании пояснили, что за 9 лет намерены построить на месте рощи 300 тысяч кв. м жилья с двумя школами и одним детским садом. «Уже сейчас компания гарантирует жителям района сохранить максимум существующих деревьев и, высадив новые, превратить лес в безопасный парк», — заявила официальный представитель застройщика Валентина Озорнина.

Впрочем, у горожан есть повод не верить застройщику. Дело в том, что «АСК» не может построить запланированный подземный паркинг для комплекса домов в черте улиц Анатолия Мехренцева, Рутминского и Вонцовского. «Есть все документы в планах, но строить его будут в самый последний момент. И то не факт. В этом случае мы будем ждать детские сады точно так же, как и этот паркинг», — отмечает общественник.

Получить официальных комментариев по ситуации от АИЖК не удалось. Издание неделю назад направило письмо в пресс-службу ведомства со следующими вопросами: 1. Почему так получилось? 2. Есть ли юридические основания? 3. Известно ли компании об обращении в прокуратуру и имеются ли результаты проверки по факту обращения? Но ответов так и не поступило.