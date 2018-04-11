В Оренбурге за хищение электроэнергии задержаны владельцы «криптофермы»

Оренбургские полицейские задержали двоих подозреваемых по делу крипто-майнинг фермы.

Ранее сотрудники энергетической компании обратились в полицию с заявлением о потере электроэнергии на территории одного из бывших заводов. Во сремя осмотра места происшествия правоохранители обнаружили 6 тысяч единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной неподалеку.

Ирина Волк. «Предварительно установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч», — заявила официальный представитель МВД России

В причинении имущественного ущерба путем обмана подозреваются двое руководителей фирмы, работавшей на территории бывшего завода.