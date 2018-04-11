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В Оренбурге за хищение электроэнергии задержаны владельцы «криптофермы»
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В Оренбурге за хищение электроэнергии задержаны владельцы «криптофермы» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургские полицейские задержали двоих подозреваемых по делу крипто-майнинг фермы.
Ранее сотрудники энергетической компании обратились в полицию с заявлением о потере электроэнергии на территории одного из бывших заводов. Во сремя осмотра места происшествия правоохранители обнаружили 6 тысяч единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной неподалеку.
«Предварительно установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В причинении имущественного ущерба путем обмана подозреваются двое руководителей фирмы, работавшей на территории бывшего завода.
Напомним, в марте в Оренбурге в одном из зданий бывшего завода РТИ обнаружили большую майнинговую ферму. Изначально, было обнаружено воровоство электричества, что и позволило затем выйти на майнинг-ферму. Оборудование фермы занимало все заброшенное здание, по всей видимости требовало значительных первоначальных вложений.
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 Ещё 3 источника 
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