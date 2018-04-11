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Крупную майнинговую ферму обнаружили на заброшенном заводе под Оренбургом
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Крупную майнинговую ферму обнаружили на заброшенном заводе под Оренбургом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В 60 миллионов рублей предварительно оценили ущерб от крупной майнинговой фермы, располагавшейся в здании бывшего завода под Оренбургом и незаконно питавшейся от находившейся поблизости подстанции, сообщили в пресс-службе МВД.
В здании бывшего завода РТИ в посёлке Подмаячном оперативники обнаружили настоящий комплекс по добыванию криптовалют — на многочисленных стеллажах трудилось «более 6 тысяч единиц техники», так что неудивительно, что сотрудники энергетической компании забили тревогу — потери энергии были колоссальными. Дело в том, что двое владельцев фермы решили серьезно урезать расходы, а потому подключились к ближайшей подстанции самостоятельно, в обход счетчиков.
Судя по кадрам, мужчины планировали и дальше наращивать производство, поскольку весь коридор был заставлен коробками с новым оборудованием. Теперь они рискуют на пять лет отправиться за решетку по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», более того им предстоит компенсировать израсходованные 8 с лишним миллионов КВт/ч.
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