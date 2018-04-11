Жителя Архангельска будут судить за хранение 12 тысяч бутылок алкоголя

Архангельске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя Архангельска, который хранил 12 тысяч бутылок и канистр немаркированного алкоголя.

Установлено мужчина приобрел для продажи немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками, защищенными от подделок, которую хранил в гаражном кооперативе и складском помещении в Соломбальском округе Архангельска. Общая стоимость контрафактного алкоголя — более 4 миллионов рублей.