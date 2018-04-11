Как здоровье медицины на селе

Фото Алексея СЕРЯКОВА и предоставленное пресс-службой правительства областиКак здоровье медицины на селе

Плесень на стенах, осыпающийся потолок и облупившиеся стены — в таком состоянии сегодня врачебная амбулатории в посёлке Мулино Володарского района, находящаяся на балансе Минобороны . По поручению главы региона Глеба Никитина медучреждение будет временно переведено в другое здание. «НП» выяснила, как себя чувствуют и другие сельские амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

Сдали позиции

Поводом для проверки в Мулине стали жалобы жителей посёлка в социальных сетях на состояние здания врачебной амбулатории с приложением фото— и видеоматериалов. Проверка, проведённая региональным минздравом , показала, что помещения, где ведут приём участковые терапевт и педиатр, действует клиническая лаборатория, действительно находятся в неудовлетворительном состоянии.

— Условия ужасные! — вздыхает администратор здравпункта Светлана Бочка. — Я работаю здесь 20 лет, и последние десять ремонта не было. На голову осыпается штукатурка, в лаборатории плесень и жуткий холод.

Прокомментировать ситуацию просим главного врача Володарской центральной районной больницы Клима Маниленко.

— Министерство обороны сложило с себя полномочия по содержанию здания, но при этом оно по-прежнему находится в его собственности, — констатирует главврач. — Поэтому ни у правительства области, ни у муниципалитета права ремонтировать амбулаторию нет. Переговоры по передаче здания в государственную или муниципальную собственность ведутся давно, но дело осложняется тем, что у Министерства обороны, оказывается, тоже есть не все юридические права на это помещение.

Сейчас, по данным министерства здравоохранения Нижегородской области, в посёлке Мулино проживает около 13 тысяч человек, из которых 4166 взрослых и 1614 детей прикреплены к Володарской центральной районной больнице и обслуживаются в её структурном подразделении — Мулинской сельской врачебной амбулатории. Амбулатория располагается в двух местах: в здании по улице Новая, 22 и в помещении по улице Гвардейская, 74. Между подразделениями, как говорят жители, километра два.

Правильный выход

Пока под амбулаторию выделили пустующие помещение по Гвардейской, 74, где находится женская консультация. Пока — потому что в здании нет условий для размещения всех служб. Кроме того, по словам Клима Маниленко, существует ряд ограничений по санитарным нормам. Например, не во всех помещениях есть естественное освещение, нет возможности разделять потоки пациентов на детей, взрослых и пациенток женской консультации, как предписано правилами, нет раздельных туалетов для пациентов и персонала…

Однако на сегодня это единственно правильный выход из положения. Трудно не согласиться с министром здравоохранения региона Антоном Шаклуновым, заметившим, что оказывать медицинскую помощь в условиях, подобных мулинским, нельзя, потому что качество и результаты лечения напрямую зависят от условий, в которых пациент это лечение получает.

Ремонт помещений под амбулаторию уже идёт, завершится он 29 апреля. Так что до 6 мая амбулатория справит новоселье. Объявления о новом месте и режиме работы медучреждения будут размещены на стендах, сайте Володарской ЦРБ и в местных СМИ.

Конечно, переезд нарушает привычный «географический» порядок получения медицинской помощи, поэтому, по словам Антона Шаклунова, региональный минздрав в ближайшие дни официально обратится в муниципалитет посёлка Мулино с просьбой выделить новые дополнительные площади для амбулатории в районе «старого городка».

Фельдшер в барском доме

А в каких условиях лечатся в других сёлах нашей области? Фельдшерско-акушерский пункт в Доскино Богородского района находится в бывшем барском доме с более чем столетней историей. Обслуживает он около 2000 прикреплённых к нему жителей, с неприкреплёнными — ещё больше. Как рассказала нам фельдшер Ирина Розанкина, самая большая проблема здания — грибок на стенах.

— Но мы переехали сюда несколько лет назад из гораздо худших условий, где не было ни воды, ни канализации — ничего, — признаёт она. — В нашем нынешнем здании два квартиры — на первом этаже медпункт, на втором живут обычные люди. Дом этот простаивал несколько лет. Потом в него заселилась семья, сделала скважину и отстойную канализацию. Благодаря этому сюда смогли переехать и мы. Но, видимо, из-за того, что дом долго не отапливался, на стенах первого этажа появился грибок, нужен регулярный косметический ремонт. А ещё по СанПиНу в процедурном кабинете необходимо провести канализацию.

Зданию горбатовского фельдшерско-акушерского пункта городского округа Дзержинск, в котором обслуживается около 5000 человек, тоже более ста лет.

— У нас в плохом состоянии окна, очень дует, пол под ногами ходит ходуном, очень холодно, — перечисляет проблемы участковая медсестра Вера Создаева. — А ещё крыша в дождь протекает, так что мне на стол вода капает. И труба нашей угольной котельной прохудилась, без конца ставим заплатки.

Получше обстоит дело с материально-технической базой ФАПа в посёлке Лукино Балахнинского района.

По словам фельдшера Полины Суродиной, здание построено в советское время, но вполне крепкое.

— Нам бы только с ремонтом стен вопрос решить, — сетует медик. — Штукатурка осыпается.

Где на новенького

Прозвонив ещё несколько ФАПов в разных районах, мы пришли к выводу, что многие медпункты в глубинке чаще всего находятся в старых, требующих ремонта помещениях. Ещё хуже обстоит дело там, где фельдшерско-акушерских пунктов нет совсем, и жителям приходится ездить на лечение в соседние населённые пункты. Есть ли выход из положения? С этим вопросом мы обратились в региональный минздрав.

— В этом году по государственной программе «Развитие здравоохранения Нижегородской области» в регионе построят семь новых фельдшерско-акушерских пунктов, — сообщили нам в министерстве. — Новые модульные ФАПы появятся в Арзамасском, Воскресенском, Сеченовском, Пильнинском, Шарангском и Воротынском районах, причём в Воскресенском даже два. В дальнейшем планируется привлечь федеральное финансирование. Фельдшерско-акушерские пункты, нуждающиеся в обновлении, будут ремонтироваться по мере возможности.

Кстати, как уже писала «НП», обсуждается возможность строительства комбинированных ФАПов — чтобы в одном здании с ними разместить спортивные и культурные объекты, например, библиотеки и тренажёрные залы.