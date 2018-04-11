Более 700 выездов на дом совершила служба ветеринарной помощи Москвы с начала 2018 года

С начала 2018 года служба ветеринарной помощи Москвы совершила более 700 выездов на дом к владельцам домашних животных, сообщила РИАМО заместитель председателя комитета ветеринарии столицы Елена Авдеева

«Служба ветеринарной помощи госветслужбы города Москвы с начала 2018 года осуществила 716 выездов к владельцам животных (кошки и собаки), что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — сказала Авдеева.

Она уточнила, что в прошлом году за аналогичный период времени служба ветеринарной помощи осуществила почти 400 выездов на дом.

Она отметила, что бригада оказания ветеринарной помощи животным на дому выезжает по обращению владельца животного. При выезде врачи осуществляют осмотр животных, устанавливают предварительный диагноз, оказывают необходимую лечебную помощь, проводят отбор проб, лабораторные и диагностические исследования, а также хирургические операции, не требующие сложного специализированного оборудования и дальнейшего стационарного лечения и многое другое. При необходимости четвероногого больного доставляют в стационар для более сложных лечебных манипуляций.

«Наиболее востребованы у москвичей услуги по вакцинации, кастрации, стерилизации и чипированию животных. Как правило, за услугами обращаются владельцы собак и кошек», — отметила Авдеева.