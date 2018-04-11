Орловским льготникам выделили 15 млн рублей на путёвки в санатории

По информации пресс-служб ФСС, орловскому региональному отделению Фонда в 2018 году для оплаты путевок из федерального бюджета выделено около 15 миллионов рублей. В настоящее время идёт работа по размещению государственных заказов на их закупку.

В текущем году планируется закупить более 500 путевок в санаторно-курортные организации Орловской области, средней полосы России, Краснодарского края и Северного Кавказа. Обеспечение будет производиться в соответствии со строгой очередностью, определяемой датой постановки на учет и профилем заболевания. Льготников своевременно оповестят о подошедшей очереди письмом.

Путёвки начнут выдавать в июне 2018 года. График заездов согласовывается с санаториями-победителями процедур закупок по каждому заключаемому контракту.

Кроме путевки региональное отделение Фонда также предоставит получателю специальные талоны, именные направления на право бесплатного получения проездных документов к месту лечения и обратно в междугороднем транспорте.

Право на получение путевки имеют 10 категорий граждан, в числе которых участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, дети-инвалиды и другие орловцы, включенные в Федеральный регистр получателей.

Для удобства получателей услуг Орловское региональное отделение Фонда социального страхования запустило электронную очередь на санаторно-курортное лечение. Сервис предназначен для граждан льготной категории, подавших документы на обеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение и сохранивших за собой право на социальный пакет в части предоставления санаторно-курортного лечения в текущем году. Данный сервис позволит узнать номер в очереди на получение путевки не выходя из дома. Для этого необходимо лишь ввести номер СНИЛС в специальном разделе на сайте r57.fss.ru.