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Прокуратура извинилась перед фермером, которого хотела посадить за заказ на AliExpress «шпионского» GPS-трекера для коровы
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Прокуратура извинилась перед фермером, которого хотела посадить за заказ на AliExpress «шпионского» GPS-трекера для коровы 

Newsru.com 59 минут назад
Фото: Newsru.com
Прокуратура Курганской области извинилась перед фермером Евгением Васильевым, в отношении которого расследовалось уголовное дело за покупку GPS-трекера, запрещенного в России. Об этом сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Алексей Яковлев.
"В соответствии с требованиями ст. 136 УПК РФ [возмещение морального труда] прокурор обязан принести извинения, в случае незаконного привлечения гражданина к уголовной ответственности", — пояснил Яковлев в комментарии
Он добавил, что 5 апреля прокуратура направила официальное заявление Васильеву с извинениями от имени государства. Сам фермер заявил, что принимает извинения прокуратуры и не намерен подавать иск о компенсации морального вреда. «Я не буду подавать иск о компенсации морального или имущественного вреда — в настоящее время я подаю документы на получение гранта начинающим фермерам, мне просто некогда. Кроме того, больших материальных затрат я не понес, единственное, что это морально неприятно», — сообщил Васильев
Как сообщалось, в конце января 2017 года Васильев заказал на китайском сайте AliExpress многофункциональное устройство «Мини А8». Оно предназначено для передачи акустической информации из контролируемого помещения. По словам фермера, аппарат был необходим ему в хозяйстве — для слежки за коровой. Однако при получении посылки в отделении Почты России мужчина был задержан сотрудниками ФСБ — ему сообщили, что данное устройство «запрещено к свободному обороту на территории РФ».
Фермеру было предъявлено обвинение по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). Селянину грозило до четырех лет лишения свободы или штраф 200 тысяч рублей. В ноябре прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.
Вопрос о судьбе фермера был  задан президенту
России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции в середине декабря. Глава государства признался, что даже не знал, что в России существует подобная уголовная статья. Он также заявил, что не видит в покупке трекера ничего криминального, так как их «даже к котам прикрепляют». «Нужно как-то отрегулировать», — резюмировал Путин. После комментария главы государства дело о «теленке с GPS» вернули
на дополнительное расследование. В марте 2018 года органы следствия прекратили уголовное преследование фермера.
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