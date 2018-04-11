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В Уфе установили личности диверсантов, которые хотели устроить теракт в день выборов
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В Уфе установили личности диверсантов, которые хотели устроить теракт в день выборов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
14 марта сотрудниками УФСБ России по РБ была пресечена попытка подготовки террористических актов на избирательных участках Уфы. Как удалось узнать, люди в погонах сумели оперативно рассекретить двух членов праворадикальной группировки 43 и 22 лет.
— Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Террористический акт». Фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по РБ.
Известно, что молодые люди сошлись из-за общих взглядов неприятия существующей власти в стране, а в целях устрашения и дискредитации органов власти решили сорвать выборов президента России. Мужчины планировали осуществить минирование избирательных участков, взрывы и поджоги в местах массового скопления людей.
— Члены праворадикальной группировки имели высокую степень организованности, соблюдали меры конспирации при проведении встреч, придерживались строгой внутренней дисциплины. Каждому участнику отводилась определенная роль и задача, — пояснили в ведомстве.
В ходе обыска по местам жительства злоумышленников изъяты подготовленные самодельные взрывные устройства, карты Уфы с обозначением возможных мест совершения ДТА.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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