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Спасатели эвакуировали дачников из затопленного кооператива
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Спасатели эвакуировали дачников из затопленного кооператива 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
К утру 11 апреля в зоне подтопления оказались девять обнинских садоводческих товариществ — «Электромонтажник», «Протва», «Протва-1», «Протва-3», «Родничок», «Родник», «Орбита», «Орбита-1» и «Нептун». В «Нептуне» спасателям пришлось эвакуировать двух дачников, которым вода отрезала все выходы из дома. Вместе с дачниками были эвакуированы две их собаки. Фото пресс-службы администрации Обнинска По данным администрации Обнинска, уровень воды в Протве в районе водомерного поста Спас-Загорье утром составлял 621 сантиметр. За сутки вода поднялась на 55 сантиметров. Продолжается подъем воды и на других реках Калужской области — Оке, Угре и Жиздре. Однако темпы подъема воды в этих реках, как и в Протве, заметно снизились. Пика половодья на Оке и ее притоках в МЧС ждут 13-17 апреля.
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