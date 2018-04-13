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СМИ: Потанин до санкций отказался от «русской рулетки» с «Русалом» за акции «Норникеля»
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СМИ: Потанин до санкций отказался от «русской рулетки» с «Русалом» за акции «Норникеля» 

Прайм 59 минут назад
Фото: Прайм
Один из основных акционеров "Норникеля" Владимир Потанин отказался от борьбы с "Русалом" за «Норникель» через «русскую рулетку» еще до введения Минфином США санкций против Олега Дерипаски и его структур.
"Судьба компании, подобной «Норникелю», который так важен для экономики страны, не должна решаться игрой в рулетку… Это оскорбительно для людей, работающих в ней. Политически, экономически, финансово — это неприемлемый способ разрешения этой ситуации", — сообщил Потанин в интервью изданию The Financial Times.
США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и управляемые им компании, включая «Русал», которому принадлежит 27,8% акций ГМК.
После этого ценные бумаги En+ и «Русала» упали на торгах на Мосбирже и за рубежом, биржевые операторы сообщили о ряде ограничений на поставки алюминия по фьючерсным контрактам «Русала», часть директоров покинула совет директоров компании, крупнейший партнер «Русала» Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн российского алюминия. Кроме того, согласно требованиям минфина США, американские граждане или юридические лица должны до 7 мая передать долг, капитал и другие активы в En+ Group, «Русале» и группе «Газ» лицам вне юрисдикции США.
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