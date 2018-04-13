СМИ: Потанин до санкций отказался от «русской рулетки» с «Русалом» за акции «Норникеля»

"Судьба компании, подобной «Норникелю», который так важен для экономики страны, не должна решаться игрой в рулетку… Это оскорбительно для людей, работающих в ней. Политически, экономически, финансово — это неприемлемый способ разрешения этой ситуации", — сообщил Потанин в интервью изданию The Financial Times.

США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и управляемые им компании, включая «Русал», которому принадлежит 27,8% акций ГМК.