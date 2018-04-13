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«Русская рулетка» — глупость
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«Русская рулетка» — глупость 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Прайм
«Норильский никель» слишком важен для того, чтобы будущее одного из крупнейших мировых производителей металла решалось с Олегом Дерипаской с помощью «русской рулетки». Это немного оскорбительно для людей, которые там работают. Политически, экономически, финансово — это неприемлемый способ разрешения ситуации». Об этом Владимир Потанин заявил в интервью британской газете Financial Times. Интересно, что оно было взято еще до того, как американские санкции парализовали бизнес-империю Олега Дерипаски. Выкуп долей друг у друга обойдется одному из них, по меньшей мере, в $10 млрд
Крупнейшие акционеры «Норильского Никеля» (Владимир Потанин контролирует 32,9%, а Олег Дерипаска — 27,8%), сообщает Коммерсант, по-разному видят предмет спора. Владимир Потанин считает, что все вращается вокруг свободного денежного потока «Норникеля» и призывает к более высоким капитальным затратам. Олег Дерипаска, в свою очередь, говоря о том, что речь идет о различных подходах к стратегии и корпоративному управлению, хочет высоких дивидендных выплат.
Также, говоря о покупке акций, принадлежащих Роману Абрамовичу, Владимир Потанин считает, что «предмет судебного разбирательства заключается в том, имею ли я право, причем за свои дивиденды, покупать акции г-на Абрамовича или он вообще не может их продать. Это было бы странно, поскольку принято считать, что людям разрешено продавать вещи».
Прошлым летом Владимир Потанин и Олег Дерипаска на закрытой встрече договорились о том, что «Норникель» не должен объединяться с «Русалом».
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