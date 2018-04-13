Потанин рассказал о борьбе с «Русалом» за акции «Норникеля»

"Судьба компании, подобной «Норникелю», который так важен для экономики страны, не должна решаться игрой в рулетку… Это оскорбительно для людей, работающих в ней. Политически, экономически, финансово — это неприемлемый способ разрешения этой ситуации", — сообщил Потанин в интервью изданию The Financial Times.

Представитель «Русала» сообщил РИА Новости, что для компании «удивительно, почему г-н Потанин утверждает, что механизм „рулетки“ неприемлем», если компания Whiteleave, подконтрольная «Интерросу» Потанина, и сам Дерипаска лично согласились с этим механизмом в рамках акционерного соглашения ранее.

Потанин также добавил в интервью изданию, что он и Дерипаска на закрытой встрече прошлым летом договорились, что «Норникель» не должен слиться с «алюминиевой империей» последнего. «Между ними нет синергии. Это разные предприятия», — заявил Потанин.

США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и управляемые им компании, включая «Русал», которому принадлежит 27,8% акций ГМК.

После этого ценные бумаги En+ и «Русала» упали на торгах на Мосбирже и за рубежом, биржевые операторы сообщили о ряде ограничений на поставки алюминия по фьючерсным контрактам «Русала», часть директоров покинула совет директоров компании, крупнейший партнер «Русала» Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн российского алюминия. Кроме того, согласно требованиям минфина США, американские граждане или юридические лица должны до 7 мая передать долг, капитал и другие активы в En+ Group, «Русале» и группе «Газ» лицам вне юрисдикции США.

В четверг Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля». На его место советом директоров ГМК позже будет номинирован другой претендент.

История конфликта

В феврале между основными акционерами «Норильского никеля» — «Интерросом» Владимира Потанина и «Русалом» Олега Дерипаски, возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Романа Абрамовича . Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого «Русал» и «Интеррос» не могли менять размеры своих пакетов в ГМК, истек в декабре 2017 года, после чего «Интеррос» решил выкупить долю аффилированной с Абрамовичем Crispian Investments Ltd., а «Русал» пытается заблокировать сделку в суде Лондона.

В рамках соглашения акционеров, «Русал» или «Интеррос» могли инициировать «дуэль» — так называемую «русскую рулетку», — предложив второй стороне продать ее пакет акций «Норникеля» по цене не ниже средневзвешенной за последние полгода плюс 20%. Получивший предложение в течение 90 дней должен продать свой пакет по предложенной цене или купить пакет второй стороны по этой цене, или запросить большую цену за свой пакет. В последнем случае инициировавшая «дуэль» сторона должна либо купить пакет по этой более высокой цене, либо продать свой пакет по этой цене. Сторона, нарушившая условия «дуэли», обязана продать другой стороне 1,875% акций «Норникеля» за символический 1 доллар. «Русал» 23 февраля сообщил, что намерен запросить у акционеров годовой мандат на участие в возможной «дуэли» с «Интерросом» за контроль над «Норильским никелем».