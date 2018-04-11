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Памятник Ленину треснул в Новосибирской области
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Памятник Ленину треснул в Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В центре Чистоозерного на улице Победы ведется уборка старых деревьев в парке напротив Дома советов. Кривые клены, давно облюбованные грачами, поселок не украшают. Глава поселка Сергей Черкасов по просьбе жителей близлежащих домов, которым мешают крик птиц и мусор, дал поручение рабочим начать очистку парка от старых деревьев.
При проведении работ в сложных погодных условиях (территория была затоплена талой водой) случился неприятный инцидент — спиленное дерево при падении задело памятник В. И. Ленину, установленному в ноябре 1959 года. Скульптура получила незначительные повреждения: торс вождя чуть треснул, и туловище с ногами немного разъехались.
О ЧП районного масштаба сообщили в отдел полиции и поселковый совет. По заверению главы райцентра, к 22 апреля — 148-ой годовщине рождения вождя революции — памятник будет восстановлен, а парк приведен в порядок.
Напомним, широко обсуждаемым общественностью стало разрушение памятника Николаю II и царевичу Алексею. Прошло чуть больше месяца с открытия памятника, как вандал несколькими ударами топора и молотка искромсал голову царю.
Добавим, что в Новосибирске традиционный субботник состоится 21 апреля.
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