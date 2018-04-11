Павлодарская область и Алтайский край будут совместно развивать медицинский туризм

БАРНАУЛ , 11 апреля. / ТАСС /. Медицинский туризм станет новой точкой взаимодействия между Павлодарской областью Казахстана и граничащего с ним Алтайского края . Об этом сообщил журналистам в среду во время рабочей поездки в российский регион аким (глава) Павлодарской области Булат Бакауов.

"Нам очень интересен медицинский кластер, … мы бы хотели активно взаимодействовать в этом направлении, очень интересны подходы наших соседей: у нас есть проблемы, которые имеют сходство — это вопросы онкологических заболеваний. На следующий год мы запускаем новый онкоцентр, который строится за счет республиканского бюджета, поэтому обмен наших коллег в системе здравоохранения только улучшит взаимосвязи. Мы рассчитываем не только на просто туризм, но и медицинский туризм в Павлодарскую область", — пояснил Бакауов.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил, что по санаторно-курортном развитию край является третьим в России , есть все правовые и организационные предпосылки для того, чтобы оказывать высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь, в том числе, и гражданам Казахстана.

Как сообщалось ранее, в Алтайский медицинский кластер входят краевая клиническая больница, онкоцентр, Федеральный центра позитронно-томографии — направления ядерной медицины, где будут более точно и своевременно выявлять онкозаболевания, и центра реабилитации для тех, кто получал лечение в Федеральном центр травматологии и ортопедии.

Приграничные регионы Казахстана — одни из основных иностранных партнеров для Алтайского края, общая протяженность алтайского участка границы РФ с Казахстаном более 840 километров. Доля Казахстана в объеме товарооборота за 2017 год составила около 30% — 421,7 млн долларов США, увеличившись на 56%. Рост товарооборота обусловлен увеличением на 65% общих экспортных поставок железнодорожных вагонов, кокса и полукокса из каменного угля, сельхозтехники и шин.