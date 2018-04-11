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ВТБ в Нижнем Новгороде финансирует уникального российского производителя цепей
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ВТБ в Нижнем Новгороде финансирует уникального российского производителя цепей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Предприятие является единственным в России производителем якорных и горно-шахтных цепей. Заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.
Комментируя сделку, управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский отметил: «Завод Красный Якорь» — одно из старейших нижегородских производств, которое выпускает уникальную продукцию, не имеющую аналогов в России. Сегодня предприятие динамично развивается, расширяя производство и постоянно совершенствуя свои технологические процессы. Я надеюсь, что предоставленное финансирование позволит нашему партнеру успешно реализовывать намеченные планы и будет способствовать укреплению его позиций на российском и международном рынках».
«На ближайшие два года у «Завода Красный Якорь» большие планы — мы начинаем второй этап модернизации, которая коснется кузнечно-прессового цеха. После запуска нового оборудования мы сможем нарастить выпуск экспортной продукции, прежде всего, цепей больших калибров. Уверен, что заемные средства ВТБ помогут нам реализовать задуманное», — отметил генеральный директор ПАО «Завод Красный Якорь» Дмитрий Барыкин.
Для справки:
Публичное акционерное общество «Завод Красный Якорь» — единственное в России и крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству якорных цепей и такелажа, цепей для горно-шахтного оборудования, грузовых цепей, строп и комплектующих. Завод, расположенный в Нижнем Новгороде, успешно функционирует с 1898 года, в этом году ему исполняется 120 лет.
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