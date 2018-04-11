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Прядкин: не стоит верить информации о переговорах по правам на трансляции
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Прядкин: не стоит верить информации о переговорах по правам на трансляции 

Чемпионат.com 47 минут назад
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о переговорах по продаже прав на показ матчей чемпионата России следующего сезона.
«Переговоры по трансляциям РФПЛ на следующий сезон продолжаются. Мы выражаем громадную благодарность «Газпром-медиа». Мы понимаем, что наш рынок не так развит, поэтому благодарны этому контракту. По новому — переговоры пока идут. Та информация, которая выдаётся в прессе, не соответствует действительности. Как только появятся какие-то новости, мы о них расскажем», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
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