Прядкин: не стоит верить информации о переговорах по правам на трансляции 

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о переговорах по продаже прав на показ матчей чемпионата России следующего сезона.
«Переговоры по трансляциям РФПЛ на следующий сезон продолжаются. Мы выражаем громадную благодарность «Газпром-медиа». Мы понимаем, что наш рынок не так развит, поэтому благодарны этому контракту. По новому — переговоры пока идут. Та информация, которая выдаётся в прессе, не соответствует действительности. Как только появятся какие-то новости, мы о них расскажем», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.