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В Южном Бутове пенсионеры могут пройти курсы компьютерной грамотности и начать изучать английский язык
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В Южном Бутове пенсионеры могут пройти курсы компьютерной грамотности и начать изучать английский язык 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В рамках проекта «Активное долголетие» пожилые жители Южного Бутова могут пройти курсы компьютерной грамотности и курсы английского языка для начинающих.
Занятия по компьютерной грамотности проводятся по вторникам с 15.30 до 16.30 по адресу: улица Поляны, дом 31А, дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-495-716-36-72. Тех, кто заинтересовался английским языком, ждут по адресу: улица Джанкойская, дом 7. Занятия будут проходить по понедельникам с 15.00-16.00 и 16.10-17.10. Телефон для справок: 8-495-716-36-72.
Фото взято: http://cdn.tvc.ru/pictures/o/110/285.jpg
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