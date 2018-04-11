Evraz в лидерах роста на LSE, остальные бумаги РФ торгуются разнонаправленно 

МОСКВА, 11 апр ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, GDR Evraz при этом продолжают корректироваться после понедельничного обвала и сейчас компания — в топ-10 лидеров роста среди наиболее ликвидных «фишек» (входящих в расчет индекса FTSE 100), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.07 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Evraz дорожали на 3,54%, до 4,035 фунта стерлингов (5,7 доллара). При этом 9 апреля, в понедельник бумаги компании потеряли около 15% на фоне обвала стоимости российских компаний в РФ и за рубежом после объявления осанкциях США. Во вторник бумаги компании подорожали на 1,1%
Кроме того, GDR "Роснефти" растут в цене на 2,36%, до 4,98 доллара, "Лукойла" — на 0,68%, до 62,1 доллара, "Новатэка" — снижались на 1,6%, до 122,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали 0,53%, до 4,44 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 1,77%, достигая отметки в 23,58 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 0,39%, до 1,82 доллара, Сбербанка — уменьшалась на 0,12%, до 14,14 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», прибавляли в цене 0,96%, поднимаясь до 18,98 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,42%, до 15,34 доллара, "Северстали" — на 0,14%, до 14,2 доллара, НЛМК — на 0,83% — до 24 долларов.
Бумаги "Магнита" дешевели на 1,87%, до 17,43 доллара, «Ленты» — дорожали на 1,23%, до 4,94 доллара. Цена расписок АФК «Система» уменьшалась на 1,43%, до 3,3 доллара.