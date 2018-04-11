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В сети обсуждают «грязные танцы» Бузовой и Киркорова
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В сети обсуждают «грязные танцы» Бузовой и Киркорова 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
А кто-то даже предположил, что поп-король и звезда Instagram закрутили роман.
Сначала в Instagram появился снимок звезд в обнимку, причем опубликовали его Ольга и Филлип почти одновременно. Фото сразу же вызвало отчаянные пересуды в рядах подписчиков. Олю принялись поздравлять с такой большой удачей, как близкое знакомство с королем поп-сцены: «Вот это да, да ты теперь сама Королева!», «Теперь это точно признание», «Оля, так держать. С такими друзьями горы свернуть можно». А вот Филиппа его фанаты стали предостерегать от того, чтобы водить такую тесную дружу с Ольгой: «Филипп, почему она?», «Зачем вам все это? Вас уровень выше», «Надеюсь, все это просто пиар!». Переполошилась, кстати, преимущественно женская часть фолловеров Кирокорова. А он, в свою очередь, решил подлить масла в огонь, выложив и совместное видео с Олей, содержание которого, прямо скажем, тянет на «18+»…
Ольга Бузова и Филипп Киркоров
В ролике Филлип и Ольга явили миру совместный танец, включающий не только хореографические па, но и страстные объятия, которые дружескими можно назвать с большой натяжкой. Видео лишний раз доказало, что Бузова пользуется особым расположением Киркорова. Этот факт еще больше смутил подписчиц поп-короля, которые посчитали такой страстный танец явным показателем наличия между звездами романа: «Филипп, она вам не пара», «Это прям какие-то грязные танцы. Вам нужна более достойная женщина», «Бузову на место Пугачевой? Что с вашим вкусом?».
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
10 Апр 2018 в 1:09 PDT  Подписчики Бузовой, когда ты выложила ролик в своем Instagram, равнодушными тоже не остались. Многие также посчитали, что между звездами есть искра: «Киркоров вместо Тарасова — развод стоил того», «Кажется, что он прямо к ней неравнодушен, так и тискает ее», «Оля, он старый для тебя!». Другие осудили то, что сама Ольга уж очень рьяно воспользовалась доступом к телу поп-короля: «Так и вешается на него. Что за хореография такая?», «Он ее просто использует, а она и рада», «Как-то все это не совсем прилично».
Принять участие в опросе «А вы верите в роман Киркорова и Бузовой?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Читайте также:
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