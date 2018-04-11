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Мэр города Хамура заявил протест США из-за падения парашюта на школу
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Мэр города Хамура заявил протест США из-за падения парашюта на школу 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 11 апр — РИА Новости. Власти японского города Хамура к западу от Токио заявили в среду протест США и центральному правительству Японии в связи с падением на школьный двор парашюта американских ВВС.
"С точки зрения защиты спокойствия и безопасности жизней граждан подобные инциденты невозможно оставлять без внимания", — говорится в размещенных на сайте мэри Хамуры письмах градоначальника Сина Намики в адрес министров иностранных дел и обороны Японии Таро Коно и Ицунори Онодэры, а также американского военного командования.
"Рассчитывая на все меры безопасности, заявляем протест и наряду с этим требуем приостановки нынешних учений парашютистов, которые стали причиной инцидента", — говорится в посланиях Намики.
Парашют накануне свалился с неба на территорию школы, вызвав тревогу у местных жителей и без того обеспокоенных недавним объявлением о переброске на расположенную недалеко американскую военную базу Йокота конвертопланов Osprey.
Это уже не первый случай в Японии падения с самолетов и вертолетов США разных предметов. Так, в декабре 2017 года над школой на Окинаве с пролетавшего вертолета упал иллюминатор. Один ребенок получил легкие ранения.
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