Новый сюжет о городской клинической больнице № 64 выйдет на канале НТВ

Накануне в городской клинической больнице № 64 побывала съемочная группа телеканала НТВ , которая сделала новый сюжет о деятельности этого учреждения здравоохранения, расположенного на территории Академического района.

Съемки телевизионного сюжета проходили на этот раз в отделении диетологии.

Напомним, что городская клиническая больница № 64 входит в холдинг ГКБ им. В. В. Виноградова, включающий также роддом № 4 и десять женских консультаций. В настоящее время на территории ГКБ также ведется строительство нового современного диагностического центра с поликлиникой.