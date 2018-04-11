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Новый сюжет о городской клинической больнице № 64 выйдет на канале НТВ
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Новый сюжет о городской клинической больнице № 64 выйдет на канале НТВ 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Накануне в городской клинической больнице № 64 побывала съемочная группа телеканала НТВ, которая сделала новый сюжет о деятельности этого учреждения здравоохранения, расположенного на территории Академического района.
Съемки телевизионного сюжета проходили на этот раз в отделении диетологии.
Напомним, что городская клиническая больница № 64 входит в холдинг ГКБ им. В. В. Виноградова, включающий также роддом № 4 и десять женских консультаций. В настоящее время на территории ГКБ также ведется строительство нового современного диагностического центра с поликлиникой.
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