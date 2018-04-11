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Уголовную ответственность за неисполнение судебных решений должниками могут ввести в РФ
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Уголовную ответственность за неисполнение судебных решений должниками могут ввести в РФ 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Федеральная служба судебных приставов РФ предлагает установить уголовную ответственность за неисполнение судебных решений неимущественного характера для должников. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сообщил директор ФССП-главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.
«Мы же полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности за неисполнение судебных решений неимущественного характерам для должников физических лиц», — сказал Д. Аристов.
Он отметил, что это послужит созданию правовых условий для предупреждения неисполнения судебных решений, позволит усилить меры воздействия на должников.
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