Уголовную ответственность за неисполнение судебных решений должниками могут ввести в РФ

Федеральная служба судебных приставов РФ предлагает установить уголовную ответственность за неисполнение судебных решений неимущественного характера для должников. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сообщил директор ФССП-главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов

«Мы же полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности за неисполнение судебных решений неимущественного характерам для должников физических лиц», — сказал Д. Аристов.

Он отметил, что это послужит созданию правовых условий для предупреждения неисполнения судебных решений, позволит усилить меры воздействия на должников.