В Торговом представительстве РФ в Республике Беларусь презентован экономический и инвестиционный потенциал Ярославской области

Делегацию приветствовал торговый представитель Российской Федерации в республике Константин Артюшин.

— У Республики Беларусь и нашей страны единое экономическое пространство, — сказал он. — Это, конечно, определяет масштабы торгового взаимодействия. Республика является одним из главных мировых партнеров России и безусловным лидером среди стран СНГ. Товарооборот между нашими странами в прошлом году превысил 30 миллиардов долларов. Мы с оптимизмом смотрим на развитие двусторонних отношений и в будущем. Для республики Российская Федерация является основным торговым партнером — более 50 процентов товарооборота приходится именно на нашу страну. Ярославскую область с Беларусью также связывает многостороннее сотрудничество. Здесь все знают про Ярославский моторный завод , например. И очень здорово, что делегация вашего региона, помимо официальных лиц, сегодня включает и представителей бизнес-кругов. Такой визит может быть очень продуктивным.

Максим Авдеев согласился: бизнес-миссии позволяют обсудить и решить конкретные вопросы взаимодействия. Он также выразил надежду как на развитие прежних направлений сотрудничества, так и на формирование новых.

— Взаимоотношения нашей области и республики находятся на подъеме, — отметил Максим Авдеев. — Абсолютные показатели достигают порядка 200 миллионов долларов. Мы находимся в едином экономическом пространстве, а потому продолжение и развитие отношений для нас — задача стратегическая. С Республикой Беларусь у нас подписано соглашение о развитии торгово-экономических, социально-культурных связей. Разработана программа мероприятий, и в ее рамках мы ведем планомерную работу. Для некоторых наших предприятий поставки в Беларусь составляют значительную долю внешнеторгового оборота. А потому их интересует, конечно, сохранение отношений. Но мы смотрим и в сторону развития новых направлений сотрудничества.

Максим Авдеев заметил, что регион рассчитывает в этом вопросе на поддержку Торгового представительства РФ в Республике Беларусь.