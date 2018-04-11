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Волгоградские леса начали обрабатывать от вредителей с помощью авиации
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Волгоградские леса начали обрабатывать от вредителей с помощью авиации 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Весенние работы по уничтожению хвоегрызущих насекомых начались на территории лесного фонда Волгоградской области, с вредителями борются с воздуха.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Центра защиты леса, мероприятия пройдут в семи лесничествах региона: Арчединском, Алексеевском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Новоаннинском и Старополтавском. Будут уничтожаться очаги размножения пилильщика соснового рыжего, пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового, шелкопряда соснового. Работы по ликвидации вредителей с помощью авиации выполнит компания ООО «АК „Агролет“.
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