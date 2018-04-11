Насколько опасны нефтяные пятна на Волге

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего НовгородаНасколько опасны нефтяные пятна на Волге

С началом тепла на Волге снова появились внушительные нефтяные пятна. Радужные разводы в районе Борского моста уже давно тревожат и экологов, и местных жителей. Однако пока, несмотря на усилия специалистов, остановить это бедствие не удалось.

Глава региона Глеб Никитин поручил областному министерству экологии взять ситуацию под особый контроль. Работы по очистке главной нижегородской реки уже начались.

Пошла пятнами

Сообщения о том, что на Волге заметили мазутные пятна, за последние месяцы появляются уже не первый раз. Например, ещё в мае прошлого года были зафиксированы разливы в районе Борского моста. Экстренная рабочая группа областного Заксобрания вылетала тогда на вертолёте в район бедствия. Выяснилось, что нефтяные разливы начинаются от Сормовской нефтебазы и наблюдаются по всей зоне облёта — вплоть до Кстова. Источник загрязнения не был установлен.

В августе пятна нефтепродуктов были замечены в районе береговой насосной станции Сормовской ТЭЦ. Теплоэнергетики даже опасались, что загрязнённая вода может повредить оборудование и жители заречных районов останутся без тепла. В Росприроднадзоре тогда пришли к выводу, что нефтепродукты просачиваются в акваторию из-под земли, на территории Сормовской нефтебазы.

С 1882 года здесь складировали нефтепродукты. По словам эколога Асхата Каюмова, в 30-40-х годах XX века на этом месте были созданы несколько прудов с нефтешламами. Ещё в 1975-1989 годах гидрогеологическим исследованием было установлено локальное загрязнение грунтовых вод и грунта в районе Бурнаковской низины. Таким образом, экологический ущерб накапливался годами, а мероприятий по чистке не проводилось.

Ситуацию могла усугубить начавшаяся в микрорайоне Бурнаковская низина активная застройка. Однако глава города Владимир Панов считает, что такие выводы делать рано.

Впрочем, рассматриваются и другие версии появления мазутных пятен.

Из-под земли достанут

На днях было проведено выездное совещание на другом возможном источнике загрязнения — территории сбросного канала Сормовской ТЭЦ. Его участники не исключают, что причиной является не деятельность ТЭЦ, а последствия работы предприятий, которые располагались здесь ранее.

Для срочной ликвидации следов нефтепродуктов на поверхности Волги из резервного фонда Нижнего Новгорода выделены 4,5 млн рублей. Локализацией нефтяных пятен начала заниматься специализированная организация, привлечённая городской администрацией — Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций. Её специалисты уже в выходные начали устанавливать боновые заграждения на реке, удерживающие нефтяную плёнку. По словам начальника оперативной службы Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических ситуаций Дмитрия Катомкина, такие ограждения с помощью течения поджимают нефтепродукты к берегу, после чего загрязнение собирают, используя сорбционные материалы.

Живая вода

Обычных же жителей больше всего волнует вопрос: могут ли продукты нефтехимии попасть в водопроводную воду? К счастью, водозабор Новосормовской водопроводной станции находится на несколько километров выше по течению от того места, где зафиксировано появление нефтяных пятен. А значит, в систему водоснабжения Нижнего Новгорода нефтепродукты попасть не смогут. К тому же вода, которая поступает из Волги в жилые дома и социальные объекты, проходит все необходимые этапы современной очистки.

Борский водозабор, к счастью для местных жителей, вообще находится не на Волге, а на «Ивановском кордоне», в лесу. На Кстоковском водоканале уверяют, что следят за ситуацией.

Очищение от нефтяных пятен — только первый этап работ. Что касается дальнейших действий, то они будут зависеть от того, какой источник загрязнений установит экспертиза. Его поисками будут заниматься специалисты различных ведомств, в том числе научные институты.

Министерство экологии региона уже ведёт активную работу, чтобы провести очистку Волги за счёт федеральных программ.